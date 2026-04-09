Recentemente si è parlato di un presunto episodio in cui il Pentagono avrebbe rivolto un monito a Papa Leone XIV, provocando una frattura tra il Vaticano e gli Stati Uniti. Le notizie si concentrano su una possibile intimidazione rivolta al Papa e sulle conseguenze politiche di questa vicenda. La questione ha suscitato interesse tra gli osservatori, con discussioni sulle relazioni tra la Chiesa e l’amministrazione statunitense.

Papa Leone XIV è stato “intimidito” dal Pentagono e dall’amministrazione Usa di Donald Trump? Le discussioni sono aperte dopo che nei giorni scorsi, come ha scritto Mattia Ferraresi su Free Press, è stato da più fonti riportato che il cardinale Christophe Pierre, rappresentante del Vaticano negli States, avrebbe avuto a gennaio un acceso confronto al Pentagono con il sottosegretario con delega alle politiche del Dipartimento della Difesa guidato da Pete Hegseth, Elbridge Colby, che avrebbe mostrato la frustrazione di Washington per il pontefice nato a Chicago e con cittadinanza statunitense e peruviana, “reo” di aver preso nettamente posizione contro il clima politico alimentato dall’attuale potere statunitense. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il monito del Pentagono a Leone XIV e la frattura tra il Papa e gli Usa

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