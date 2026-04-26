Durante l'omelia del Regina Coeli, il Papa ha espresso un forte monito contro le minacce di guerre e consumismo, evidenziando come lo sfruttamento delle risorse e la superficialità rischino di compromettere la pace e la dignità umana. Ha sottolineato che questi comportamenti rappresentano i ladri del domani, mettendo in discussione i valori fondamentali della convivenza e del rispetto reciproco.

? Cosa sapere Papa lancia monito contro guerre e consumismo durante l'omelia del Regina Coeli.. Lo sfruttamento delle risorse e la superficialità minacciano la pace e la dignità umana.. Durante l’omelia del Regina Coeli, il Papa ha lanciato un monito etico contro chi sottrae la possibilità di una vita serena attraverso conflitti armati e sfruttamento delle risorse terrestri. Il pontefice ha delineato una netta distinzione tra la fiducia verso il divino, descritto come un’entità che non priva l’uomo di nulla, e la figura dei ladri. Questi ultimi, secondo quanto espresso durante la celebrazione, agiscono in modi diversi: alcuni compromettono la dignità individuale o limitano la libertà personale, mentre altri operano su scala globale attraverso la gestione violenta delle risorse naturali o l’alimentazione del male.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa, l’allarme contro i ladri del domani: guerre e consumismo

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