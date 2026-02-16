Papa | Guerre che colpiscono gli ospedali sono il più assurdo attentato contro la vita
Papa Francesco ha condannato le guerre che prendono di mira gli ospedali, definendoli il più grave attacco contro la vita. Il Papa ha sottolineato come, in molte zone di conflitto, le strutture sanitarie vengono prese di mira, mettendo a rischio decine di vite innocenti. Un esempio concreto è stato il bombardamento di un ospedale in Siria lo scorso mese, che ha causato numerosi feriti e ha lasciato senza assistenza centinaia di persone.
"Oggi ci troviamo anche di fronte a guerre che colpiscono le strutture civili, compresi gli ospedali, che costituiscono gli attacchi più gravi che la mano umana possa sferrare contro la vita e la salute pubblica ". Lo ha sottolineato Papa Leone XIV ricevendo in udienza i partecipanti all'Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia per la Vita. "Il Covid ha dimostrato in modo brutale necessità cura integrale". "Il primo aspetto che desidero sottolineare è il nesso tra la salute di tutti e quella di ciascun individuo. Il Covid-19, la pandemia, lo ha dimostrato, a volte anche duramente. È diventato chiaro, infatti, quanto reciprocità e interdipendenza siano alla base della nostra salute e della nostra stessa vita.
Papa: guerre "attentato uomo all'uomo"
Papa Francesco ha commentato che le guerre rappresentano un vero e proprio attentato contro l’umanità, poiché colpiscono anche ospedali e civili innocenti.
