Papa Leone ha dichiarato che la sua salute è in pericolo a causa delle continue guerre nel mondo. Durante un’udienza alla Pontificia Accademia per la Vita, il Papa ha sottolineato come i conflitti armati mettano a rischio le vite di molte persone, specialmente dei più vulnerabili. Ha anche ricordato un attentato recentissimo che ha colpito un ospedale in Siria, uno dei tanti atti di violenza che rendono difficile mantenere la pace.
In Vaticano. Nell’udienza alla Pontificia Accademia per la Vita, Papa Leone ricorda che, in un mondo lacerato dai conflitti, è necessario dedicare ogni sforzo alla tutela della vita. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone scalzo nella Moschea Blu: "Mai più guerre in nome di Dio"
Papa Leone: salute in pericolo per le guerre, il più assurdo attentato contro la vita
