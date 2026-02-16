Papa Leone | salute in pericolo per le guerre il più assurdo attentato contro la vita

In Vaticano. Nell’udienza alla Pontificia Accademia per la Vita, Papa Leone ricorda che, in un mondo lacerato dai conflitti, è necessario dedicare ogni sforzo alla tutela della vita. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Argomenti discussi: Il Papa: chi soffre trovi la pace vera nella carità di Dio, applicata nella vita; Colpire gli ospedali in guerra è il più assurdo attentato contro la vita; Giornata Mondiale del Malato: Il prendersi cura sia responsabilità condivisa; Giornata del Malato, l’invito di Papa Leone XIV: incontro, vicinanza e gioia.

Papa Leone XIV denuncia: Non tutte le vite sono rispettate allo stesso modoIn un mondo segnato dai conflitti, che consumano enormi risorse economiche, tecnologiche e organizzative nella produzione di armi e di altri tipi di equipaggiamento militare, non è mai stato così imp ... acistampa.com

Il Papa: è ipocrita affermare che vita e salute sono valori uguali per tuttiRoma, 16 feb. (askanews) – Spesso si afferma che la vita e la salute sono valori ugualmente fondamentali per tutti, ma tale affermazione risulta ipocrita se al contempo ci si disinteressa delle cause ... askanews.it

Rincontrare Papa Leone XIV è sempre una grande emozione. In questo tempo così complesso, la sua guida è fondamentale per far vincere il bene. x.com

Tg2. . #PapaLeone visita una parrocchia di #Ostia e interviene sugli episodi di violenza che hanno interessato il territorio negli ultimi anni. "Non rassegnatevi alla cultura del sopruso" - facebook.com facebook