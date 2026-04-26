Panico a Delhi | motore guasto e 230 passeggeri evacuati in emergenza

A Delhi, un volo di Swiss Air ha subito un guasto al motore durante il volo, costringendo l'equipaggio ad evacuare in emergenza i 230 passeggeri a terra. L'incidente si è verificato presso l'aeroporto locale, dove tutte le persone a bordo sono state fatte scendere in modo rapido e sicuro. Le autorità aeroportuali stanno conducendo le operazioni di sicurezza e verificano le cause del malfunzionamento.

?? Cosa sapere Evacuazione di 230 passeggeri Swiss Air all'aeroporto di Delhi dopo guasto motore Airbus A330. Quattro passeggeri trasportati in ospedale e un membro dell'equipaggio ferito durante l'emergenza. Oltre 230 passeggeri sono stati costretti a un'evacuazione d'emergenza all’aeroporto di Delhi durante la notte, dopo che un Airbus A330-343 della Swiss Air ha subito un guasto tecnico a uno dei motori proprio mentre si preparava al decollo. L'incidente, avvenuto nel cuore dell .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Panico a Delhi: motore guasto e 230 passeggeri evacuati in emergenza Notizie correlate Motore in fiamme, passeggeri feriti: panico a bordoAttimi di paura, concitati, in cui un normale decollo si è trasformato in una sequenza di emergenza. Locomotore prende fuoco, passeggeri evacuatiDicomano (Firenze), 7 aprile 2026 – Ancora disagi per i pendolari della linea tra Firenze e il Mugello.