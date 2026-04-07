locomotore prende fuoco passeggeri evacuati

Un locomotore ha preso fuoco sulla linea ferroviaria tra Firenze e il Mugello, causando l’interruzione del servizio. I passeggeri presenti a bordo sono stati evacuati in modo sicuro. L’incidente si è verificato questa mattina, generando disagi per chi viaggia lungo questa tratta. Le autorità competenti stanno intervenendo per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Dicomano (Firenze), 7 aprile 2026 – Ancora disagi per i pendolari della linea tra Firenze e il Mugello. Stavolta si è trattato addirittura di un locomotore andato in fiamme. È accaduto nel pomeriggio di martedì 7 aprile alla stazione di Dicomano. Secondo le prime ricostruzioni il treno partito alle 15.55 da Firenze ha iniziato a mandare del fumo un chilometro circa prima di arrivare in stazione. Qui tutti i passeggeri sono stati fatti scendere, ma poi dal locomotore si sono sviluppate fiamme che hanno causato al treno ingenti danni. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Pontassieve e di Borgo San Lorenzo. Sono stati attivati i bus... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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