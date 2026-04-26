Pane e Pomodoro invasa dai rifiuti | Pessima cartolina per Bari nel weekend di primavera

Nel primo fine settimana di primavera, la spiaggia di Pane e Pomodoro si presenta con una grande quantità di rifiuti sparsi sulla sabbia, cestini strapieni e un generale stato di abbandono. La zona, molto frequentata durante questo periodo, ha attirato numerosi visitatori, anche grazie alle iniziative cittadine in corso, ma la presenza di sporcizia e rifiuti accumulati ha suscitato segnalazioni di degrado e disagio.

Una distesa di rifiuti sulla sabbia, cestini pieni e un generale stato di abbandono. È questa la situazione segnalata a Pane e Pomodoro, la spiaggia cittadina presa d’assalto nel primo vero weekend primaverile, complice il bel tempo e l’alta affluenza legata anche agli eventi in città.La denuncia.🔗 Leggi su Baritoday.it

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