I residenti e i visitatori che si sono recati ieri mattina nelle zone di Pane e Pomodoro e Umbertina hanno trovato un grande quantitativo di rifiuti abbandonati a terra. In alcune aree, i rifiuti coprivano vaste parti del suolo, creando un panorama poco curato e difficile da ignorare. La presenza di questa spazzatura ha attirato l’attenzione di chi si occupa di questioni ambientali e di gestione dei rifiuti nella zona.

Un tappeto di rifiuti. È ciò che hanno trovato ieri mattina coloro che hanno deciso di recarsi a Pane e Pomodoro o in zona Umbertina. La giornata primaverile di sabato, con il sole e temperature al di sopra della media stagionale, hanno convinto moltissimi baresi e non solo a recarsi in spiaggia, e a passare la serata nei luoghi della cosiddetta “movida”. Ma ciò che è rimasto dopo la giornata all’aperto ha lasciato a bocca aperta, e non per la meraviglia, chiunque si sia trovato a passare per quelle zone prima che gli operatori di Amiu potessero provvedere a ripulire. La spiaggia era un tappeto di rifiuti di ogni tipo, da cartacce a bottiglie, a residui di cibo e mozziconi di sigaretta.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Un tappeto di rifiuti lasciato in centro e a Pane e Pomodoro: «Serve civiltà, non bidoni in più»

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