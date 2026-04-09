Climber scala per la prima volta la Torre Prendiparte | sfida storica

Sabato a Bologna si terrà un tentativo senza precedenti di scalata della Torre Prendiparte, una delle torri medievali più caratteristiche della città. Un climber cercherà di raggiungere la cima dall’esterno, affrontando un percorso mai affrontato prima. La torre si erge per quasi 60 metri e questa impresa rappresenta una sfida storica per l’arrampicata urbana. La manifestazione attirerà certamente l’attenzione di appassionati e curiosi lungo le vie circostanti.

Un’impresa mai vista prima a Bologna: sabato un climber tenterà di scalare dall’esterno la Torre Prendiparte, una delle torri medievali più affascinanti della città, alta quasi 60 metri. Protagonista della sfida sarà Andrea Bonzi, che salirà metro dopo metro lungo i mattoni della torre, con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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