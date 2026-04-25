Il recente scandalo nel calcio italiano ha preso avvio da una lettera inviata da Rocca, legata a un episodio di mancato rigore durante la partita tra Inter e Roma. Al momento, le ripercussioni di questa vicenda non sono ancora chiare e si attende di capire quali sviluppi possa avere nel panorama sportivo. La vicenda ha generato molte discussioni e si prevede che continuerà a essere al centro dell’attenzione nei prossimi giorni.

Ne sentiremo parlare a lungo e le conseguenze che potrebbe avere il nuovo (e grosso) scandalo che ha investito il calcio italiano sono, per ora, ignote. “Rocchi, dov’è Rocchi?” urlava Max Allegri in quella finale di Coppa Italia del maggio 2024 (vinta dalla Juventus). Ecco, ora inizieranno a urlarlo in tanti. Premeva e pressava Gianluca, pur non essendo un calciatore, su varisti, avaristi e “avariati” vari. Faceva il bello e il cattivo tempo, tanto che un povero assistente, tale Domenico Rocca, proprio non ce l’ha fatta e ha sentito il bisogno di scrivere una lettera ai vertici arbitrali. Ed è proprio tale lettera ad aver dato il via a un effetto domino che chissà quando si arresterà.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Rocchi-gate parte dalla lettera di Rocca (c’entra il non rigore di Inter-Roma)

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