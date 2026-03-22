Inter News 24 Palmeri, noto giornalista, ha commentato il tocco di mano di Pongracic nel primo tempo di Fiorentina-Inter: le dichiarazioni. Il dibattito arbitrale si accende durante Fiorentina-Inter, con il giornalista Tancredi Palmeri che è intervenuto duramente sul suo profilo X. Al centro della polemica il tocco di mano di Marin Pongra?i? nell’area viola, un episodio che ha scatenato le proteste dei nerazzurri di Cristian Chivu (oggi guidati da Kolarov ) che reclamavano un calcio di rigore per blindare i 68 punti in classifica sotto la gestione Oaktree. PAROLE – « Effettivamente il braccio di Pongracic è largo. E se lo si vede in dinamica anzi fa movimento per allargare, aumentando il volume del corpo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palmeri sbotta su X: «Il tocco di Pongracic è rigore netto, assurdo non darlo all’Inter. Il VAR…»

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