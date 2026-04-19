Pallamano | Macagi Cingoli e Cologne si salvano apertissima la lotta playoff

Nella 25esima giornata della Serie A Gold 2025-2026 di pallamano, penultima del campionato, alcune squadre sono riuscite a evitare la retrocessione, mentre altre si trovano ancora in bilico. La giornata ha visto diverse partite che hanno mantenuto aperta la lotta per i playoff, con risultati che hanno modificato la classifica e lasciato molte squadre in corsa. Le partite si sono disputate nel fine settimana, offrendo agli spettatori una serie di esiti sorprendenti e incertezza sulla qualificazione alle fasi finali.

La Serie A Gold 2025-2026 di pallamano regala continue sorprese ai tifosi e agli appassionati. Nel fine settimana è andata in archivio la 25esima giornata, penultima della regular season: ecco come sono andate le cose. Le notizie pesanti arrivano dalla zona salvezza: battendo 31-30 il Teamnetwork Albatro Siracusa, il Macagi Cingoli è riuscito a certificare la sua permanenza nel massimo campionato, così come il Cologne, al netto del ko interno (31-33 contro il Conversano), c omplice la caduta del Brixen per 34-33 sul campo di Sassari, in una zona di classifica nella quale si è registrato anche il successo (sempre 34-33) degli Alperia Black Devils sul Trieste.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano: Macagi Cingoli e Cologne si salvano, apertissima la lotta playoff Notizie correlate Pallamano. Si è presentato il nuovo terzino Stevovic: "Macagi Cingoli, puoi contare su di me»Se il buongiorno si vede dal mattino, sono soddisfacenti le premesse dalla presentazione di Balsa Stevovic, il 25enne terzino sinistro serbo che da... Pallamano. La Macagi Cingoli a mani vuote. Bolzano ritorna al successoBozen 32 Macagi Cingoli 27 LOAKER BOZEN VOLSKBANK: Matlega, Martinati Di Giulio 7, Tamanini, Milicevic 12, Serafini, Walcher 2, Zanon 4, Zanetti 2,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, la salvezza è ancora dietro l'angolo: domani la sfida all'Albatro Siracusa al PalaQuaresima; Macagi Cingoli salva con un turno d’anticipo; Pallamano, Pressano supera le assenze: Cingoli steso al Palavis ed è salvezza; Pallamano A Gold / Ancora non arriva la salvezza per la Macagi Cingoli: brutta sconfitta con Pressano (34-26). Altro match point salvezza per la Macagi Cingoli: al PalaQuaresima arriva l’Albatro SiracusaDomani sabato 18 aprile alle 19.00 arriva la terza in classifica nella 25^ e penultima giornata di Serie A Gold di pallamano Ai ragazzi di Laera, come nelle precedenti due partite, mancano solo due pu ... youtvrs.it Pallamano. Primo test per la Macagi Cingoli. Martedì a casa del RubieraIl centrale-terzino Matias Fabio Ghiotto si unisce alla squadra Macagi Cingoli dopo le visite mediche. L'allenamento quotidiano è intensificato in vista delle prossime amichevoli. Il portiere Noack si ... ilrestodelcarlino.it PALLAMANO A GOLD / Macagi Cingoli vs Albatro Siracusa facebook