Pallamano Serie A | la Junior Fasano si impone sul Pressano e torna a sperare nei playoff

Nella partita di pallamano di Serie A, la Junior Fasano ha battuto il Pressano con il punteggio di 30-24. La vittoria permette alla squadra di mantenere vive le possibilità di accedere ai playoff, che si decideranno nell’ultima giornata in programma sabato prossimo. La partita si è giocata in casa della Junior Fasano, con le due squadre attente a ogni azione e punto.

FASANO - La Junior Fasano torna alla vittoria, superando per 30-24 il Pressano, e mantiene vive le speranze play-off, con le sorti del post-season che si decideranno sabato prossimo all’ultima giornata.La sfida del 25° turno intanto, disputata nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Pallamano, Serie A: la Junior Fasano si impone a Cingoli, punti preziosi per i playoffI bianazzurri vincono con il punteggio di 28-32 al PalaQuaresima, contro la Macagi. Leggi anche: Pallamano, Serie A: la Junior Fasano si impone a Sassari, nonostante una falsa partenza Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pallamano: Junior Fasano a Chiaravalle per il terzo impegno in otto giorni; Serie A Gold, la Junior Fasano a caccia di punti preziosi per la zona play-off; Pallamano, derby pugliese: la Junior Fasano soccombe in casa contro Conversano; Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle da impazzire: 29-20 alla Junior Fasano. Junior Fasano: il sogno Play-Off resta vivoFasano - La Junior Fasano non molla. Con una prestazione solida e di carattere, i biancazzurri superano il Pressano per 30-24nella ... osservatoriooggi.it Pallamano, Serie A Gold: nuova debacle esterna per la Junior Fasano, che cede in casa del BrixenFASANO - Nuova debacle esterna per la Junior Fasano, che cede per 33-26 in casa del Brixen nel match valido per la 22esima giornata della Serie A Gold. Prestazione decisamente sottotono per i biancazz ... brindisireport.it #Pallamano - I ragazzi di coach Andrea Guidotti oggi in nord Italia dopo le tre vittorie consecutive registrate con Merano, Cingoli e Junior Fasano, Andrea Solustri: «Sereni ma determinati, proveremo a vincere di nuovo» - facebook.com facebook