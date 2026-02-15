Pallamano Serie A | la Junior Fasano si impone a Cingoli punti preziosi per i playoff

La Junior Fasano ha vinto contro la Macagi a Cingoli perché ha saputo sfruttare al meglio le occasioni in attacco. La partita si è giocata al PalaQuaresima, dove i giocatori di Fasano sono riusciti a mantenere il vantaggio per tutta la partita. Con questa vittoria, la squadra si avvicina ai playoff, accumulando punti importanti in trasferta.

I bianazzurri vincono con il punteggio di 28-32 al PalaQuaresima, contro la Macagi. Coach Vito Fovio: "Sono felice della prestazione dei giovani" I biancazzurri partono decisamente bene, allungando subito sul +5 con un parziale di 6-0 (1-6 al 10') ed indirizzando così di fatto l'incontro, con i padroni di casa in seguito sempre costretti ad inseguire. I marchigiani, infatti, pur ricucendo lentamente il divario accumulato (3-6 al 12', 9-11 al 22'), solo in una circostanza tornano a contatto di Alessandro Leban e compagni (11-12 al 27'), con gli ospiti comunque bravi a riallungare subito nuovamente, rientrando negli spogliatoi all'intervallo sul +3 (12-15) e rientrando ancor più determinati nel secondo tempo.