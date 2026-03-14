Pallamano Pantarei a caccia di certezze In B il Rapid in scena a San Lazzaro

La squadra di pallamano Pantarei cerca stabilità dopo un inizio di 2026 che ha visto due vittorie e un pareggio nelle tre partite disputate al PalaMolza, portandola a un punteggio di +5. Nel campionato di serie B, il Rapid si prepara a scendere in campo a San Lazzaro. La squadra continua a lavorare per trovare certezze e migliorarsi.

Dopo lo scatto di inizio 2026 con 2 successi e un pari in 3 gare al PalaMolza che l’ha portata a +5 sul San Vito Marano ultimo (e quindi anche sulla zona retrocessione), la Pantarei Italia Modena va a caccia di conferme oggi alle 18 a Padernelle, campo di casa dei trevigiani del Paese nella 4^ di ritorno di Serie A Silver. I veneti sono terz’ultimi a +3 sui gialloblù e vengono da 4 ko di fila, un avversario alla portata per provare a mettere un altro mattoncino per la permanenza in categoria che la squadra di Sgarbi in queste ultime settimane ha dimostrato di meritare con ottime prestazioni. Le altre gare: Palazzolo-Verdeazzurro, Belluno-Molteno, Malo-Rubiera, Vigasio-San Vito Marano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallamano. Pantarei a caccia di certezze. In B il Rapid in scena a San Lazzaro Articoli correlati Pallamano. Impresa Pantarei con il Malo. La salvezza ora è più vicinaUn successo che può essere decisivo in chiave salvezza quello che nella 3^ di ritorno di A Silver ha ottenuto la Pantarei Italia Modena sul Malo... Pallamano. Modena si gioca la salvezza Rapid-Carpine vale il quarto postoDopo oltre due mesi di sosta, è il fine settimana del ritorno in campo per la Pantarei Italia Modena che in Serie A Silver nell’ultima di andata si...