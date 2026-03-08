Pallamano Impresa Pantarei con il Malo La salvezza ora è più vicina

La Pantarei Italia Modena ha vinto contro il Malo con il punteggio di 28-26 nella terza giornata di ritorno del campionato di A Silver di pallamano. La squadra ha ottenuto la terza vittoria consecutiva nel proprio impianto, migliorando così la sua posizione in classifica. Il risultato rappresenta un passo importante in chiave salvezza per i modenesi.

Un successo che può essere decisivo in chiave salvezza quello che nella 3^ di ritorno di A Silver ha ottenuto la Pantarei Italia Modena sul Malo (28-26) quarto della classe, terzo risultato utile (2 vittorie e un pari) di fila nel fortino del PalaMolza. Una gara che la squadra di coach Sgarbi ha preso in mano dal 20’ dopo un avvio equilibrato, andando avanti 12-8 al riposo. Nella ripresa i vicentini trovano il pari (14-14) al 39’, poi Modena rimette la testa avanti arrivando fino al +5 (27-22 al 56’) e nel finale amministra il vantaggio festeggiando un successo d’oro, trascinata dal tandem Gollini-Ragazzoni (5 reti a testa). MODENA: Stallo, Sortino 4, Bortolotti, Marchi, Gollini 5, Prandi, Boni 1, Segapeli, Conventi, Turrini 3, Ragazzoni 5 (foto), Falolio 1, Bernardi, Vaccari 3, Villani 2, Zoboli 4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

