Palladino | Il mio impegno non ha prezzo conta solo il lavoro

Raffaele Palladino ha parlato prima della partita contro il Cagliari, spiegando che il suo impegno nel ruolo di allenatore è totale e che l’unico elemento che conta è il lavoro svolto sul campo. Ha anche commentato il futuro tecnico della squadra a Bergamo, senza entrare in dettagli o fare previsioni. La sua dichiarazione si concentra sull’importanza della dedizione all’attività quotidiana e sulla priorità di preparare al meglio la squadra per la sfida in programma.

? Cosa sapere Raffaele Palladino chiarisce il futuro tecnico a Bergamo prima della sfida contro il Cagliari.. Il mister punta ai 15 punti necessari per consolidare il settimo posto in classifica.. A Bergamo, tra il profumo del caffè nei bar vicino allo stadio e il fermento delle botteghe che si preparano alla domenica, Raffaele Palladino ha messo nero su bianco la sua filosofia prima della sfida contro il Cagliari prevista per domani. L’allenatore nerazzurro, con la grinta di chi sa quanto conti il lavoro quotidiano, ha voluto chiarire la sua posizione riguardo al futuro tecnico, ribadendo che il legame con la società non passa attraverso le cifre dei contratti o le scadenze burocratiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palladino: “Il mio impegno non ha prezzo, conta solo il lavoro Notizie correlate Avellino, Giordano: "Il mio impegno alle amministrative potrà concretizzarsi solo in presenza di una richiesta del centrosinistra"“Per mia esigenza di chiarezza e trasparenza, ritengo opportuno intervenire per evitare interpretazioni che continuo a leggere sugli organi di stampa... Thuram post Inter Cagliari: «Scudetto più vicino? No, conta solo la matematica. Sul mio momento…»di Alberto PetrosilliThuram, autore della rete del momentaneo 1-0 stasera contro il Cagliari, ha parlato nell’immediato post-partita: le... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Vogliamo fare una gran partita, il pubblico saprà trascinarci. Le parole di Palladino alla vigilia di Atalanta-Lazio; Vogliamo fare una gran partita, il pubblico saprà trascinarci. Le parole di Palladino alla vigilia di Atalanta-Lazio. Palladino: All'Atalanta con entusiasmo, non sono legato a contratto e soldiL'allenatore della Dea, alla vigilia della sfida contro il Cagliari ribadisce: È importante il presente, non allungare di due, tre o quattro anni ... rainews.it Cagliari-Atalanta, Palladino: Dopo le sconfitte sempre reagito, importante dare subito un segnaleRaffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta dell'Atalanta in Sardegna contro il Cagliari. europacalcio.it Cagliari-Atalanta, Palladino: «Mi aspetto una partita con molte insidie» x.com Palladino: "Sconfitta con la Lazio difficile da accettare. Futuro Vedremo cosa deciderà la società" - facebook.com facebook