Avellino Giordano | Il mio impegno alle amministrative potrà concretizzarsi solo in presenza di una richiesta del centrosinistra

Un rappresentante politico di Avellino ha dichiarato che il suo impegno nelle prossime amministrative dipenderà da una richiesta formale del centrosinistra. Ha inoltre precisato di aver deciso di parlare pubblicamente per evitare fraintendimenti e interpretazioni diverse da quelle che, a suo avviso, circolano sui media. La sua posizione si basa sulla volontà di mantenere chiarezza e trasparenza sui suoi comportamenti.

“Per mia esigenza di chiarezza e trasparenza, ritengo opportuno intervenire per evitare interpretazioni che continuo a leggere sugli organi di stampa ma che non corrispondono alla realtà dei fatti. Il mio impegno nella prossima tornata delle amministrative potrà concretizzarsi solo ed esclusivamente in presenza di una richiesta dell’area del centro-sinistra. Al di fuori di questo perimetro non esistono assolutamente alternative. Su questo non c’è mai stata incertezza né ambiguità. Credo nel confronto e nel dialogo, ma il confronto non è ambiguità. Parlare con tutti, ascoltare opinioni diverse e misurarsi con punti di vista differenti non significa cambiare posizione né assumere impegni diversi da quelli dichiarati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

