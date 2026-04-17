Dopo la vittoria contro il Cagliari, Thuram ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine partita. L’attaccante ha commentato il suo momento di forma e ha precisato che, nonostante il gol segnato, non si sente ancora vicino allo scudetto, sottolineando che conta solo la matematica. Le sue parole sono state pronunciate subito dopo aver realizzato il gol e aver contribuito alla vittoria della squadra.

di Alberto Petrosilli Thuram, autore della rete del momentaneo 1-0 stasera contro il Cagliari, ha parlato nell’immediato post-partita: le dichiarazioni. L’ Inter ritrova il sorriso del suo numero 9. Dopo un periodo di appannamento, Marcus Thuram ha sbloccato la sfida di San Siro contro il Cagliari, finalizzando l’assist da record di Dimarco e spingendo la proprietà Oaktree a un passo dal traguardo tricolore. PAROLE – « Cos’è cambiato? Niente, sono momenti. Ora è un momento buono e va bene per l’Inter. Scudetto? Finché non c’è la matematica, dobbiamo continuare a vincere e a fare punti. Nel momento difficile ci siamo parlati, ci piace stare insieme sul campo ».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram post Inter Cagliari: «Scudetto più vicino? No, conta solo la matematica. Sul mio momento…»

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