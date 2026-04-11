L’Unahotels spazza via Cremona | roboante successo con vista playoff

L’Unahotels ha vinto nettamente contro la Vanoli Cremona in una partita giocata a Reggio Emilia. La squadra ha dominato fin dall’inizio e si è imposta con un punteggio che ha permesso di archiviare rapidamente la sconfitta subita una settimana prima contro l’Armani. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza le possibilità di qualificazione ai playoff.

Reggio Emilia, 11 aprile 2026 – Una pimpantissima Una Hotels archivia in fretta l’inopinata sconfitta di una settimana fa contro l’Armani, peraltro dopo un match combattutissimo, regolando d’autorità, dopo una partita dominata sin dalle battute iniziali, la Vanoli Cremona. Centrato l’obiettivo doppio desiderato alla vigilia, battere i lombardi e volgere a proprio favore lo scontro diretto, in ottica barrage i playoff; per la quale, con l’odierno successo, i biancorossi si sono portati 4 punti sopra gli alfieri della città del torrone. Sfruttando la differente caratura tecnica è stato il reparto lunghi reggiano a vestire, nell’occasione, i panni del primattore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Unahotels spazza via Cremona: roboante successo con vista playoff Leggi anche: La Kabel torna a casa con vista playoff Leggi anche: La Fortitudo sfida Cremona: solo con un successo si può sperare ancora nel primo posto