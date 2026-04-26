Palio oggi iniziano le danze Gara femminile e ’Guzzo d’Oro’

Oggi prende il via il Palio con la gara femminile e la premiazione del Guzzo d’Oro. Le imbarcazioni sono state messe in acqua e tutto è pronto per la prima competizione dell’anno. La manifestazione si svolge sul Monte Argentario e coinvolge diverse squadre che si preparano ad affrontarsi in mare. La giornata segna l’inizio ufficiale degli eventi legati al Palio, che continueranno nelle prossime settimane.

MONTE ARGENTARIO Guzzi in acqua, tutto pronto per il primo evento dell’anno legato al Palio. Si aprono oggi le danze delle manifestazioni 2026 del Palio Marinaro dell’Argentario con la 19esima edizione della Festa di Primavera, che vedrà impegnate le donne nella sfida remiera nello Stadio di Turchese e una giornata all’insegna dei colori e dei sapori. Il programma prenderà il via alle 11 con l’apertura degli stand dei rioni, seguita alle 12 da quelli gastronomici. Nel pomeriggio spazio, alle 17:30, alla sfilata lungo il Corso Umberto I. Alle 18 è prevista l’estrazione dei gavitelli, seguita alle 18.30 dall’ esibizione remiera femminile. La giornata si concluderà alle 19 con le premiazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palio, oggi iniziano le danze. Gara femminile e ’Guzzo d’Oro’ Notizie correlate Tutte le medaglie italiane: Franzoni e Paris aprono le danze, Lollobrigida oro strepitosoI primi podi di questa Olimpiade, nel day 1 ufficiale di gare, arrivano dalla discesa libera e dal pattinaggio di velocità. Combinata nordica, cala il sipario sul circuito femminile. Sarà Holmenkollen a chiudere le danzeLa Coppa del Mondo femminile 2025-26 di combinata nordica raggiunge il capolinea del suo viaggio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Palio, oggi iniziano le danze. Gara femminile e ’Guzzo d’Oro’; Palio, inizia il grande spettacolo . Trofeo del Fante, vince San Giacomo: In memoria di Guido Battistella; Palio, Corse di addestramento: oggi in diretta con Sempione News; Palio di Bomarzo: la prova ieri pomeriggio l’ha vinta Borgo e il Palio chi lo vincerà?. Palio, oggi iniziano le danze. Gara femminile e ’Guzzo d’Oro’MONTE ARGENTARIO Guzzi in acqua, tutto pronto per il primo evento dell’anno legato al Palio. Si aprono oggi le ... lanazione.it La città verso il Palio. Oggi si corre nella BucaTornano le Corse di Primavera: tutti gli appuntamenti di maggio . Evento con dieci batterie e oltre 60 cavalli, impegnati dalle 10 fino alle 18 . lanazione.it e si dividono la posta in palio in occasione della terza giornata della . Sul Monte Titano, gli ospiti, trascinati dai lanci di un ottimo Sireus, si impongono nel primo match 4-3 resistendo alla rimonta avver - facebook.com facebook Milan e Napoli a pari punti, chi arriva secondo In palio c'è la Supercoppa #milan #napoli #secondoposto #supercoppa x.com