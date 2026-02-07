Tutte le medaglie italiane | Franzoni e Paris aprono le danze Lollobrigida oro strepitoso

Questa mattina, l’Italia ha iniziato a conquistare medaglie ai Giochi di Pechino. I primi podi sono arrivati con le gare di discesa libera e pattinaggio di velocità. Franzoni e Paris hanno aperto le danze, portando a casa i primi risultati. Poi, è arrivato anche l’oro di Lollobrigida, che ha lasciato il pubblico senza parole. La giornata si è rivelata un buon inizio per gli atleti italiani.

I primi podi di questa Olimpiade, nel day 1 ufficiale di gare, arrivano dalla discesa libera e dal pattinaggio di velocità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Franzoni argento, Paris bronzo in discesa libera: subito due medaglie per l'Italia a Milano Cortina. Oro a Von Allmen

Francesca Lollobrigida primo oro italiano e record olimpico sui tremila. Sci, Franzoni argento nella libera a Bormio, Paris bronzo 

