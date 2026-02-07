Tutte le medaglie italiane | Franzoni e Paris aprono le danze Lollobrigida oro strepitoso

Questa mattina, l’Italia ha iniziato a conquistare medaglie ai Giochi di Pechino. I primi podi sono arrivati con le gare di discesa libera e pattinaggio di velocità. Franzoni e Paris hanno aperto le danze, portando a casa i primi risultati. Poi, è arrivato anche l’oro di Lollobrigida, che ha lasciato il pubblico senza parole. La giornata si è rivelata un buon inizio per gli atleti italiani.

