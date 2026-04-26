Il 27 aprile, al Teatro Al Massimo di Palermo, si terrà un evento che vedrà protagonisti Eleonora Abbagnato e Giuseppe Fiorello. L’appuntamento prevede una performance di danza e spettacolo, con la partecipazione dei due artisti. La data e il luogo sono stati confermati attraverso comunicazioni ufficiali, senza indicazioni di ulteriori dettagli sui contenuti o sul pubblico presente.

? Cosa sapere Eleonora Abbagnato e Giuseppe Fiorello si esibiscono al Teatro Al Massimo di Palermo il 27 aprile.. Lo spettacolo Siamo Danza unisce danza classica e contemporanea con artisti nazionali e internazionali.. Lunedì 27 aprile alle ore 20:30 il Teatro Al Massimo di Palermo ospiterà lo spettacolo Siamo Danza, una serata dedicata al linguaggio del movimento che vedrà la partecipazione di Eleonora Abbagnato e Giuseppe Fiorello. Il palcoscenico siciliano si preparerà ad accogliere un dialogo artistico senza tempo, dove il corpo umano diventerà il mezzo principale per narrare storie attraverso l’espressione fisica. La direzione artistica dell’evento è affidata a Eleonora Abbagnato, figura di rilievo internazionale che ricopre anche il ruolo di direttrice del Corpo di Ballo e della Scuola di Danza presso il Teatro dell’Opera di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, Abbagnato e Fiorello: magia e danza al Teatro Al Massimo

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