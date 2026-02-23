La Provincia di Avellino torna al voto liste e candidati al Consiglio di Palazzo Caracciolo

Si è chiuso il termine per la presentazione delle liste che concorreranno alla formazione del Consiglio provinciale di Avellino. Saranno cinque le compagini in campo per l'assegnazione dei dodici seggi di Palazzo Caracciolo, in vista delle elezioni fissate per il prossimo 15 marzo. A esprimere il voto non saranno i cittadini, ma sindaci e consiglieri comunali del territorio, secondo il sistema di secondo livello previsto per le provinciali. Davvero: Walter Apuzza; Gabriele Buonanno (consigliere comunale, Solofra); Matilde Capriglione; Andrea Coscia; Rossella Favorito (consigliera comunale, Pratola Serra); Fatima Maietta; Antonio Spagnuolo.