Il presidente palestinese Abu Mazen indice le prime elezioni del parlamento dell’Olp

Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas, conosciuto anche come Abu Mazen, ha indetto le prime elezioni del “parlamento” dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), rinviando di fatto di oltre sei mesi il voto locale previsto ad aprile. “Il presidente ha emesso un decreto che invita il popolo palestinese, sia in patria che nella diaspora, a partecipare alle elezioni per il Consiglio nazionale palestinese del 1° novembre 2026”, ha annunciato ieri in una nota l’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. Per la prima volta dunque saranno eletti a suffragio universale diretto i membri del Consiglio nazionale palestinese, il parlamento dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che finora venivano piuttosto nominati o cooptati. 🔗 Leggi su Tpi.it

Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale di Ramallah, dove si sottopone a controlli medici di routine.

Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, è arrivato a Roma e ha partecipato all’evento Atreju, incontrando e accogliendo con calore la premier Giorgia Meloni.

