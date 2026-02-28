Bando Comandante Polizia Municipale servono chiarezza e trasparenza

Un consigliere comunale ha richiesto maggiore chiarezza e trasparenza riguardo al bando per il ruolo di comandante della polizia municipale di Arezzo. La sua nota stampa è stata diffusa il 28 febbraio 2026. La richiesta si concentra sull’importanza di rendere pubblici e comprensibili i criteri di selezione e le procedure adottate per questa nomina.

Arezzo, 28 febbraio 2026 – . Nota stampa del consigliere comunale Michele Menchetti. “Sul bando per il concorso da Dirigente Comandante della Municipale di Arezzo intervenga al più presto la Commissione di controllo e garanzia”. Lo chiede Michele Menchetti, consigliere comunale di minoranza e candidato a Sindaco con la Lista Indipendente Per Arezzo. Per far chiarezza sulle modalità di accesso al concorso pubblico, di cui si è già svolta una prova di selezione, Menchetti ha inviato un esposto alla Corte dei Conti e all’Anac (Autorità anticorruzione). Menchetti punta il dito “sui tempi di pubblicazione del bando e sui requisiti di partecipazione richiesti” definiti “troppo generici”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Bando Comandante Polizia Municipale, servono chiarezza e trasparenza” Leggi anche: Bando per il nuovo comandante della Polizia municipale, l'affondo di Menchetti: "Serve trasparenza" “Nuovo comandante della Polizia Municipale, l’Amministrazione ritiri il bando in autotutela”Arezzo, 4 febbraio 2026 – “Nuovo comandante della Polizia Municipale, l’Amministrazione ritiri il bando in autotutela. Tutto quello che riguarda Bando Comandante Polizia. Temi più discussi: Bando per il nuovo comandante della Polizia municipale, l'affondo di Menchetti: Serve trasparenza; Arezzo, sotto la lente il concorso per il comandante della polizia locale, i bandi ERP e le modifiche al regolamento degli uffici; Comandante municipale lascia dopo i primi 5 mesi; Udine, salta il comandante della Polizia Locale. Bando per il nuovo comandante della Polizia municipale, l'affondo di Menchetti: Serve trasparenzaTrasparenza, regolarità amministrativa e opportunità politica. Sono questi i cardini su cui poggia l’urgenza di convocare la Commissione controllo e garanzia, dice il consigliere ... arezzonotizie.it Menchetti: Scontro sul nuovo comandante della polizia municipale a pochi mesi dal votoArezzo, 4 novembre 2025 – Ho depositato una nuova interrogazione indirizzata al Sindaco, per capire il destino del ruolo di Comandante della Polizia Municipale dopo il prossimo 15 marzo 2026, quando ... lanazione.it Menchetti: “Bando Comandante Polizia Municipale, serve trasparenza” - facebook.com facebook