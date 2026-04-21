Nuova caserma della Polizia Locale Palazzini Fdi | Valutare tutte le opzioni

Il capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale ha commentato la proposta riguardante la costruzione di una nuova caserma della Polizia Locale. Dopo le dichiarazioni del candidato sindaco del centrodestra, anche Palazzini ha sottolineato la necessità di valutare tutte le possibilità. La discussione si focalizza sulla scelta strategica per la città, senza però indicare decisioni definitive o preferenze specifiche.

“Scelta strategica per Arezzo, valutare tutte le opzioni”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Francesco Palazzini, interviene nel dibattito sulla futura caserma della Polizia Locale, dopo che nei giorni scorsi anche il candidato sindaco del centro destra Marcello Comanducci.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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