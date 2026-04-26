Pagelle Torino Inter | Dimarco splendido Thuram trascina ma poi il blackout! Stecca Carlos Augusto

Nella partita tra Torino e Inter valida per la 34ª giornata di Serie A, si sono distinti alcuni giocatori. Dimarco ha offerto una prestazione molto positiva, mentre Thuram ha contribuito attivamente alla manovra, anche se poi ha avuto un calo nel corso del match. Carlos Augusto ha invece avuto una giornata sotto tono, commettendo alcune sbavature. La gara si è svolta all’Olimpico Grande Torino.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Torino Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo all’Olimpico Grande Torino, sfida valevole per la 34^ giornata di Serie A 202526. Finisce qui Torino Inter, risultato finale di 3 a 2 nel match valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 202526: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo all’Olimpico Grande Torino TOP a fine primo tempo: Thuram. FLOP a fine primo tempo: Carlos Augusto. TOP a fine partita: Dimarco, Thuram. FLOP a fine partita: Carlos Augusto. 3-5-2: Sommer; Bisseck (Frattesi), Akanji, Carlos Augusto; Darmian (Dumfries), Barella, Zielinski, Sucic (Mkhitaryan), Dimarco (Diouf); Bonny (Pio Esposito), Thuram.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Torino Inter: Dimarco splendido, Thuram trascina ma poi il blackout! Stecca Carlos Augusto Notizie correlate Pagelle Inter Atalanta: Pio e Carlos Augusto non bastano, male Sucic e Thuramdi Giuseppe ColicchiaPagelle Inter Atalanta:i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 29^ giornata di Serie A 2025/26... Inter Como, in Coppa Italia verso il riposo Dimarco! Pronto Carlos AugustoMercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torino-Inter, le probabili: nerazzurri con l'attacco Thuram-Pio Esposito; Le pagelle di Inter-Cagliari: la perla di Zielinski, Mina molla troppo presto; Inter-Cagliari 3-0, pagelle e tabellino: Barella il migliore in campo, Thuram non si ferma più, male Mina e Rodriguez; Pagelle Inter-Cagliari 3-0: Esposito e Palestra ci provano, Adopo e Caprile tengono a galla i rossoblù. Torino-Inter 2-2 pagelle: Carlos Augusto rovina tutto, granata rimonta eccezionale nel finaleSerie A 2025-26, 34a giornata, Torino-Inter, 2-2, i top e flop: Dimarco doppio assist fa volare Thuram e poi Bisseck. I granata reagiscono con Simeone e Vlasic. Disastro Carlos Augusto che concede rig ... sport.virgilio.it Torino-Inter 2-2, le pagelle: Thuram segna ancora (7), Dimarco due assist da record (7,5) ma Carlos Augusto rovina tutto (4,5)Contro il Torino nerazzurri avanti di due gol grazie alle reti di Thuram al 24’ e Bisseck 61', poi le reti di Simeone e Vlasic per il definitivo 2-2 L’Inter di Cristian Chivu frena all’Olimpico di ... leggo.it DOMINIO INTER O… Domani va in scena Torino - Inter, match valido per la 34ª giornata di Serie A EniLive. I dati mostrano che non ci sono molte considerazioni da fare: dominio totale dei nerazzurri. All’Olimpico il Toro ha perso le ultime 2 sfide. Il To - facebook.com facebook