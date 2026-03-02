Inter Como in Coppa Italia verso il riposo Dimarco! Pronto Carlos Augusto

L'incontro tra Inter e Como in Coppa Italia si avvia verso la pausa, con Dimarco che potrebbe lasciare il campo. Nel frattempo, Carlos Augusto si prepara a entrare in campo. La partita procede senza interruzioni, mentre le squadre completano le proprie scelte di formazione in vista del riposo. I giocatori sono concentrati sulle prossime mosse e sulla gestione delle energie.