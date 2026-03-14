Pagelle Inter Atalanta | Pio e Carlos Augusto non bastano male Sucic e Thuram

Nella sfida tra Inter e Atalanta, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526, Pio e Carlos Augusto sono stati i migliori per l’Inter, mentre Sucic e Thuram hanno avuto una prestazione sotto tono. La partita si è giocata a San Siro, con i protagonisti in campo che hanno cercato di influenzare il risultato. I voti assegnati riflettono l’andamento dei singoli durante l’incontro.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Atalanta:i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 29^ giornata di Serie A 202526. Finisce qui Inter Atalanta, risultato finale di 1 a 1 nel match valevole per il 29° turno del campionato di Serie A 202526, queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. TOP a fine primo tempo: Pio Esposito. FLOP a fine primo tempo: Sucic. TOP a fine partita: Pio Esposito, Carlos Augusto. FLOP a fine partita: Sucic, Thuram. 3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji (De Vrij), Carlos Augusto; Dumfries, Barella (Frattesi), Zielinski, Sucic (Mkhitaryan), Dimarco (Luis Henrique); Thuram, Pio Esposito (Bonny). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Atalanta: Pio e Carlos Augusto non bastano, male Sucic e Thuram Articoli correlati Inter-Lecce 1-0, le pagelle: Pio Esposito e Lautaro brillano: Carlos Augusto anonimoL’Inter è ufficialmente campione d’inverno, dopo aver vinto contro il Lecce con il risultato di 1-0. Leggi anche: Inter Atalanta formazioni ufficiali: finalmente Dumfries, c’è anche Sucic. Thuram con Pio Aggiornamenti e notizie su Pagelle Inter Atalanta Temi più discussi: Tiro, colpo di testa, fisicità, movimento senza palla: Pio vs Scamacca, i due bomber a confronto; Milan-Inter 1-0, le pagelle del derby: Estupinian stupisce, Pio Esposito e Bonny non pungono; Pagelle Como-Inter: Ramon meglio di Pio Esposito, Frattesi in un ruolo non suo; Milan-Inter 1-0, pagelle e tabellino: Estupinan l'eroe inatteso, Esposito e Bonny non incidono, Leao opaco. Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito (7) colpisce sempre, ma Krstovic (6,5) rovina la festaTutto riaperto? Difficile dirlo ma l'Inter che non vince in casa contro l'Atalanta offre una nuova possibilità al Milan. La formazione di Chivu, passata in vantaggio nel primo ... ilmessaggero.it Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito essenziale (7), indemoniato Dumfries (5,5). Dimarco impreciso (5,5)La sfida, valida per la 29a giornata, tra Inter e Atalanta si è conclusa in parità: 1-1. Vantaggio, nel primo tempo, di Esposito per i padroni di casa. Nel finale, pareggio ... leggo.it Errore di Carnesecchi in Inter Atalanta Cos'è successo - facebook.com facebook