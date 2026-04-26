Pagelle Torino Inter ancora un ‘pazza Inter’! I granata riacciuffano il pareggio nel finale! I VOTI

Nella 34ª giornata di Serie A, Torino e Inter si sono affrontate in una partita ricca di emozioni, con i granata che sono riusciti a riprendersi un pareggio nel finale. Le pagelle del match assegnano i voti ai vari protagonisti, offrendo un'analisi delle prestazioni di ciascuno in campo. La sfida ha visto momenti di intensità e cambi di risultato che hanno coinvolto entrambe le squadre fino al fischio finale.

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