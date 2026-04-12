Nella partita tra Como e Inter, alcuni giocatori si sono distinti per le prestazioni, con Dumfries e Thuram che hanno preso il sopravvento con due gol ciascuno. Nico Paz ha mostrato personalità, ma il suo contributo non è bastato a evitare la sconfitta. Il match si è concluso con un finale ricco di tensione, caratterizzato da momenti di confusione e decisioni contestate. Di seguito, i giudizi sui protagonisti principali dell'incontro della 32a giornata di Serie A.

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© Calcionews24.com - Pagelle Como Inter, Dumfries e Thuram on fire, Nico Paz bello non basta. Che caos nel finale! – I VOTI

PAGELLE e TABELLINO Como-Inter 3-4: Thuram e Dumfries devastanti, Dimarco impresentabile. Nico Paz sprecatoVoti, Top e Flop del posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A Pazza Inter al ‘Sinigaglia’.

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