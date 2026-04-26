Genoa-Como Douvikas porta in vantaggio il Como Diao raddoppia

Nel match tra Genoa e Como, il Como si è portato avanti al 10’ con una rete di Douvikas. Nel corso del primo tempo, i padroni di casa hanno avuto un’ occasione per pareggiare, con Vitinha che ha colpito il pallone su un errore di Butez, ma il portiere si è scivolato al momento del tentativo di intervento. Al termine della prima frazione, il punteggio era 1-0 per il Como.

I lariani chiudono il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Douvikas al 10'. Con Vitinha l'unica occasione pulita di pareggiare, su grossolano errore di Butez, ma il genoano scivola al momento dell'impatto col pallone.La cronaca del primo tempo85' Como gestisce gli ultimi minuti.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Genoa-Como: la partita in diretta: Douvikas porta in vantaggio il ComoSi gioca alle 15: in campo al Ferraris Genoa e Como per una sfida tutta da capire viste le differenti situazioni di classsifica. Diretta gol Serie A: Como Pisa 2-0, decidono fin qui Diao e DouvikasCalciomercato Genoa, blitz per Tonoli del Modena: fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate Mercato Inter, piovono conferme su Andrey... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Como vuole tornare a vincere, Fabregas: Il Genoa è una squadra da Top Ten; Calcio Live: in campo Genoa-Como (0-1), inizia la ripresa; Genoa-Como: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Formazioni ufficiali Sassuolo-Como: chi gioca titolare e le ultime su Volpato, Berardi, Laurienté, Nico Paz, Douvikas e Da Cunha. Genoa-Como, il secondo tempo della gara del Ferraris (live)Como che cerca di perdere tempo quando possibile Al 6' punizione calciata da Sabelli dalla sinistra, ma tutto fermo per un fuorigioco Gara ripresa con il Genoa che prova a spingere ... genoanews1893.it Serie A: in campo Genoa-Como 0-2 DIRETTAGenoa - COMO 0-1! Rete di Douvikas. Da Cunha pennella un pallone perfetto in area, Douvikas stacca di testa e trova l'angolo alla destra di un impassibile Bijlow. Genoa - COMO 0-2! Rete di Diao. ansa.it Colpo di testa di #Douvikas: #Como avanti 1-0 sul #Genoa x.com HT | Genoa 0-1 Como - facebook.com facebook