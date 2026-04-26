Pagelle Milan Primavera-Cagliari 2-1 | Scotti e Domnitei trascinatori Cullotta da rivedere

È terminata la partita tra Milan Primavera e Cagliari, valida per la 35ª giornata del campionato Primavera 1, con il risultato di 2-1 a favore dei rossoneri. Scotti e Domnitei sono stati tra i protagonisti, contribuendo alle reti dei padroni di casa. La prestazione di Cullotta è stata al centro di alcune discussioni, mentre gli ospiti hanno cercato di reagire nel secondo tempo senza riuscire a ribaltare il risultato.

Nel pomeriggio, alla PUMA House of Football di Vismara (MI), è andato in scena il match tra Milan Primavera e Cagliari. I rossoneri vincono in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Francesco Domnitei al 43' e capitan Filippo Scotti al 68', che rispondono al vantaggio di Raterink, arrivato al 6' minuto di gioco. Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati. Il peggiore tra i rossoneri: perde un brutto pallone in uscita che permette al Cagliari di passare in vantaggio. Soffre per 90 minuti la fisicità di Trepy, che lo mette in difficoltà più di una volta .🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Milan Primavera-Cagliari 2-1: Scotti e Domnitei trascinatori, Cullotta da rivedere Notizie correlate Genoa-Milan Primavera 0-2, le pagelle: fenomenale Domnitei, opaco ScottiNel pomeriggio di oggi, 14 febbraio 2025, è andata in scena la partita tra Genoa e Milan Primavera, gara valida per la 25^ giornata del campionato... Milan Primavera-Cremonese, le pagelle: bene Cullotta, frenetico AsanjiNel pomeriggio di oggi, 05 marzo 2025, è andata in scena la partita tra Milan Primavera e Cremonese, gara valida per la 28^ giornata del campionato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati; Pagelle Inter-Cagliari 3-0: Esposito e Palestra ci provano, Adopo e Caprile tengono a galla i rossoblù; Under 17 Serie A-B – Risultati 25° giornata e classifiche aggiornate; 36ª giornata Primavera 1, anticipi e posticipi: quando si gioca Sassuolo-Torino. Primavera, Milan-Cagliari (0-1): ospiti in vantaggio6' Gol del Cagliari. Recupero palla alta dei sardi con Trepy: conduzione veloce, palla in mezzo e Raterink che tutto solo non sbaglia. 0-1 al Puma House of Football. 4' ... milannews.it Primavera, Milan-Cagliari (0-1): Domnitei vicino al gol del pari30' È il Milan a fare la partita, ma quando il Cagliari riparte si rendein qualche modo sempre pericoloso. 24' Il Milan insiste alla ricerca del pareggio: Scotti trova con ... milannews.it Pagelle Sassuolo-#MilanPrimavera 1-1: Domnitei si conferma letale. Borsani ispirato ma impreciso #SempreMilan - facebook.com facebook