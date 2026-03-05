Milan Primavera-Cremonese le pagelle | bene Cullotta frenetico Asanji

Alle 14:00 si è svolta la partita tra Milan Primavera e Cremonese, valida per la 28ª giornata del campionato Primavera 1. I giocatori protagonisti sono stati Cullotta, che si è distinto per le sue prestazioni, e Asanji, che ha mostrato un atteggiamento molto frenetico durante l’incontro. La sfida si è conclusa con i rispettivi risultati delle due squadre.

Nel pomeriggio di oggi, 05 marzo 2025, è andata in scena la partita tra Milan Primavera e Cremonese, gara valida per la 28^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna hanno perso 0-2 contro l'ultima in classifica. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA 5.5 - Non sempre perfetto per quanto riguarda la posizione. Sui gol degli avversari ha le sue colpe 5.5 - Giornata nera per Dalpiaz: soffre le discese degli avversari sulla fascia 5.5 - Dovrebbe dare sostanza, ma in realtà perde troppi palloni. Male male 6 - Una delle poche note positive della giornata: Ci mette grinta e fisico ma ovviamente non può fare tutto da solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera-Cremonese, le pagelle: bene Cullotta, frenetico Asanji Pagelle Cremonese-Milan 0-2: Rafa Leao premiato, Fofana benePAGELLE CREMONESE-MILAN - Serve una scossa dopo la prima sconfitta dopo 24 partite, ma l'inizio partita del Milan non è proprio quello che ci si... Primavera 1, pagelle Torino-Milan 1-0: bene Pandolfi e Longoni. Ma mancano i guizziSi è disputata, nel primo pomeriggio, allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO), la partita Torino-Milan, valida per la 19^ giornata del... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Primavera Cremonese le pagelle.... Temi più discussi: Il calendario della Primavera fino alla 31ª giornata; Cremonese-Milan 0-2, tabellino e cronaca; Cremonese, il calendario della formazione Primavera fino alla 31ª giornata; MARZO, APPUNTAMENTI CON GRANDI SFIDE. La Cremonese inizia meglio del Milan nella partita di campionato Primavera 1AC Milan Primavera contro Cremonese: un incontro cruciale in cui i giovani rossoneri cercano di riscattarsi in un campionato Primavera 1 competitivo e difficile. La partita tra Milan e Cremonese valid ... notiziemilan.it Diretta Milan Cremonese Primavera/ Streaming video tv: grigiorossi sempre più ultimi (5 marzo 2026)Tutte le informazioni sulla diretta Milan Cremonese, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, possibile esito finale ... ilsussidiario.net #Primavera1, #MilanCremonese: segui la #diretta con noi! | #Live #News - facebook.com facebook #Primavera1 - #MilanCremonese, le #formazioni ufficiali: ecco #Hodzic a centrocampo - @acmilanyouth #ACMilanPrimavera #MilanPrimavera #MilanYouth x.com