Pagelle Milan-Juventus 0-0 | Pavlovic domina Saelemaekers spreca

Nella sfida tra Milan e Juventus, terminata 0-0, Pavlovic si è distinto per la sua presenza in difesa, mentre Saelemaekers ha avuto una buona occasione che non ha sfruttato. La partita, valida per la 34ª giornata di Serie A 2025-2026, si è svolta questa sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Entrambe le squadre hanno mostrato diverse opportunità nel corso del match, senza però riuscire a sbloccare il risultato.

È esattamente il tipo di partita che ci si aspettava, con un Milan compatto e attento dietro e la Juventus che cerca gli spazi giusti. Iniziano comunque meglio i rossoneri, che nella prima metà della prima frazione crea anche un paio di pericoli. Niente di clamoroso, ma si affaccia dalle parti di Di Gregorio con continuità. Nel momento migliore, però, la Juventus trova il gol di Thuram, poi annullato dal VAR per fuorigioco. Da quella situazione i bianconeri iniziano a rendersi pericolosi: due azioni di Conceicao, che pure aveva dato il via all'azione del gol annullato, impensieriscono Maignan, con Bartesaghi saltato troppo facilmente. Il primo tempo si chiude senza reti e senza emozioni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Juventus 0-0: Pavlovic domina, Saelemaekers spreca MILAN ROMA 1-0 ADANI:ROMA POTEVA FARE 4/5 GOAL! #adani #allegri #gasperini #ASROMA ##MILAN Notizie correlate Pagelle Juventus Women Milan: Krumbiegel spreca, Godo ‘colpevole’ VOTIdi Mauro MunnoI voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la sedicesima giornata di Serie A Women: pagelle Juventus Women Milan I voti... Milan, le ultime: Pavlovic out, tornano Gabbia e Saelemaekers dal 1'. Chance per FüllkrugUnici assenti all’allenamento di ieri Pavlovic, ko nella partita di Como dopo il duro intervento di Van der Brempt, e Gimenez, infortunato di lungo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Juventus-Bologna 2-0, le pagelle: David si rilancia, super McKennie, male Castro; Le pagelle di Juventus-Bologna 2-0; Le pagelle di Juventus-Bologna: David risorge ancora una volta, Castro fuori dal gioco; Juventus-Bologna 2-0, pagelle e tabellino: David ritrova il goal, Thuram determinante dalla panchina, Castro soffre Bremer. PAGELLE e TABELLINO Milan-Juventus 0-0: Conceicao frizzante, buio PulisicMilan-Juve, super sfida della 34° giornata del campionato di Serie A: pagelle, top e flop del match del 'Meazza' ... calciomercato.it Pagelle di Milan-Juventus 0-0: difese da bunker e un punto a testa. A San Siro non vince lo spettacoloSerie A, Milan-Juventus: Allegri e Spalletti si annullano a vicenda in una gara in cui spiccano le difese. Il match di San Siro è carico di agonismo ma con poco spettacolo ... sport.virgilio.it Siamo già dentro #milanjuve Le pagelle di Aldo Serena #tuttosport #milan #juventus - facebook.com facebook LE PAGELLE DEGLI ALLENATORI. Fabregas il migliore: con lui sul podio Chivu e l'intramontabile maestro Sarri. Le cose peggiori le hanno fatte i bocciatissimi Conte a Napoli e Allegri al Milan Nel rapporto tra qualità dell'organico e rendimento in campo quel x.com