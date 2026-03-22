Pagelle Milan-Torino i voti di Gazzetta | Athekame con personalità Quando si accende Rabiot …

Nella partita tra Milan e Torino valida per la 30^ giornata di Serie A, il risultato finale è stato di 3-2. La Gazzetta dello Sport ha assegnato i voti ai giocatori, evidenziando la personalità di Athekame e il momento di forma di Rabiot, che si è fatto notare quando ha trovato la rete. La partita ha visto diversi protagonisti e momenti chiave.

Le pagelle di Milan-Como 3-2 partita valida per la 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Alza un colpo di testa di Ismajli, blocca su Gineitis e dice no a Zapata. Gran riflesso su Vlasic (palla sul palo) e parata super su Simeone. Voto 7 PROSSIMA SCHEDA Inizia con tre errori e un giallo che pesa. Si allarga e fa anche il terzino destro, ma non trasmette sicurezza. Sostituito all'intervallo. Voto 5,5 PROSSIMA SCHEDA Si fa anticipare da Simeone che pareggia. Prima e dopo però è attento nel guidare la linea e pronto nelle respinte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Torino, i voti di Gazzetta: “Athekame con personalità. Quando si accende Rabiot …” Articoli correlati Pagelle Cagliari-Milan, i voti di Gazzetta: “Rabiot leader vero. Ha cambiato il Milan”Le pagelle di Cagliari-Milan 0-1, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026. Pagelle Bologna-Milan, i voti di Gazzetta: Rabiot trascinatore. Modric c’è sempreLe pagelle di Bologna-Milan 0-3, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026. Contenuti e approfondimenti su Pagelle Milan Torino i voti di Gazzetta... Temi più discussi: Milan-Torino, le pagelle: Modric, 99 tocchi e un colpo di genio (7,5). Vlasic, un maestro (8); Milan-Torino 3-2, le pagelle della partita di Serie A; Milan-Torino 3-2, le pagelle: Rabiot (7) torna e segna, Fofana (7) incide, Vlasic (7) spaventa Allegri nel finale; Milan-Torino 3-2, pagelle: Rabiot domina, male Prati. Golazo di Pavlovic, Rabiot determinante. De Winter sbaglia tantoLE PAGELLE DEL MILAN Maignan 6.5 - Nel momento topico della partita, col Milan in vantaggio per 1-0, si inventa una grandissima parata su Duvan Zapata. Era stato decisivo anche prima, lo è anche dopo: ... msn.com Milan-Torino 3-2 pagelle: Allegri non molla, Rabiot e Fofana decisivi, Maignan la nota stortaSerie A 2025-26, 30a giornata, Milan-Torino, 3-2, i top e flop: Pavlovic segna un eurogol ma concede rigore all'83'. Simeone e Vlasic non bastano, bene Pulisic che serve un assist a Rabiot. Fofana dec ... sport.virgilio.it Pavlovic, croce (rigore) e delizia (gol) Oggi fioccano gol dalle mezzali Fullkrug appesantito e assente Le pagelle di #MilanTorino facebook #Vlašic sempre più da applausi, male #Prati e i subentrati. Il @TorinoFC_1906 di #DAversa butta via un ottimo 1° tempo. Le pagelle di #MilanTorino x.com