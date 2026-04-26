LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA | duello Pogacar-Evenepoel ma Seixas fa già paura

Da oasport.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti alla copertura in tempo reale della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. La gara si svolge oggi con un percorso che attraversa le colline del Belgio, e tra i favoriti ci sono i ciclisti Pogacar ed Evenepoel. Durante la corsa, si sono già evidenziate le prestazioni di Seixas, che si è distinto nelle fasi iniziali. Seguite con noi gli sviluppi di questa classica del ciclismo professionistico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. La corsa belga, che giunge quest’anno alla sua centododicesima edizione, è una delle cinque classiche monumento. La partenza e l’arrivo, come di consuetudine, sono situate a Liegi. Il percorso misura 259.5 km e sono 11 le asperità che i corridori dovranno affrontare. Si inizierà con la Côte de Saint-Roch (1 km all’11.2% medio), posta a 83 km dal via e si proseguirà con il Col de Haussire (3.9 km al 6.8% medio), posizionato più o meno a metà percorso. Dallo scollinamento ci saranno 35 km in pianura, prima di entrare nella fase decisiva della gara.🔗 Leggi su Oasport.it

live liegi bastogne liegi 2026 in diretta duello pogacar evenepoel ma seixas fa gi224 paura
© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: duello Pogacar-Evenepoel, ma Seixas fa già paura

Notizie correlate

Leggi anche: Liegi-Bastogne-Liegi 2026: che show tra Pogacar, Evenepoel e Seixas

Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Evenepoel: "Me la gioco con Pogacar. Seixas? Troppo giovane"Roma, 25 aprile 2026 - A caccia del tris dopo i successi del 2022 e del 2023, tra i primi che l'hanno consacrato nel ciclismo dei grandi: forte della...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Corsa in linea Uomini, Corsa in linea maschile, Liège - Liège 26/04/2026; Liegi Bastogne Liegi 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Dove vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: orari, programma, streaming; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming.

liegi bastogne liegi live liegi bastogne liegiSu che canale vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: ci sarà la diretta sulla RAI?Domani, domenica 26 aprile 2026, andrà in scena la 112ma edizione della Liegi-Bastogne-Liegi di ciclismo su strada, corsa che è stata disputata per la ... oasport.it

liegi bastogne liegi live liegi bastogne liegiDove vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: orari, programma, streamingManca ormai sempre meno alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, ultima corsa del trittico dedicato alle Ardenne. La quarta Classica Monumento (la più antica delle ... oasport.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.