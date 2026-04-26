Benvenuti alla copertura in tempo reale della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. La gara si svolge oggi con un percorso che attraversa le colline del Belgio, e tra i favoriti ci sono i ciclisti Pogacar ed Evenepoel. Durante la corsa, si sono già evidenziate le prestazioni di Seixas, che si è distinto nelle fasi iniziali. Seguite con noi gli sviluppi di questa classica del ciclismo professionistico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. La corsa belga, che giunge quest’anno alla sua centododicesima edizione, è una delle cinque classiche monumento. La partenza e l’arrivo, come di consuetudine, sono situate a Liegi. Il percorso misura 259.5 km e sono 11 le asperità che i corridori dovranno affrontare. Si inizierà con la Côte de Saint-Roch (1 km all’11.2% medio), posta a 83 km dal via e si proseguirà con il Col de Haussire (3.9 km al 6.8% medio), posizionato più o meno a metà percorso. Dallo scollinamento ci saranno 35 km in pianura, prima di entrare nella fase decisiva della gara.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: duello Pogacar-Evenepoel, ma Seixas fa già paura

Notizie correlate

Leggi anche: Liegi-Bastogne-Liegi 2026: che show tra Pogacar, Evenepoel e Seixas

Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Evenepoel: "Me la gioco con Pogacar. Seixas? Troppo giovane"Roma, 25 aprile 2026 - A caccia del tris dopo i successi del 2022 e del 2023, tra i primi che l'hanno consacrato nel ciclismo dei grandi: forte della...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Corsa in linea Uomini, Corsa in linea maschile, Liège - Liège 26/04/2026; Liegi Bastogne Liegi 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Dove vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: orari, programma, streaming; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming.

Su che canale vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: ci sarà la diretta sulla RAI?Domani, domenica 26 aprile 2026, andrà in scena la 112ma edizione della Liegi-Bastogne-Liegi di ciclismo su strada, corsa che è stata disputata per la ... oasport.it

Dove vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: orari, programma, streamingManca ormai sempre meno alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, ultima corsa del trittico dedicato alle Ardenne. La quarta Classica Monumento (la più antica delle ... oasport.it

Ricordate la volata della Liegi Bastogne Liegi femminile di un anno fa Kimberley Le Court Pienaar è diventata la prima ciclista africana nella storia a vincere una "Monumento" del ciclismo, sia tra le donne che tra gli uomini Anche quest’anno non x.com

Paul Seixas è uno dei grandi favoriti per la Liegi-Bastogne-Liegi di domani. - facebook.com facebook