Liegi Bastogne Liegi 2026 si è conclusa con un arrivo spettacolare, segnato dalla vittoria di Pogacar, che ha dominato la gara. Seixas ha tentato di inserirsi nella fase finale, ma si è bruciato in salita. La corsa si è disputata oggi in Belgio, con un percorso che ha attraversato le zone collinari della regione. La tappa è iniziata questa mattina e si è conclusa nel pomeriggio, con un pubblico numeroso lungo il percorso.

Liegi (Belgio), 26 aprile 2026 - Pronti, via e c'è subito un colpo di scena alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026: una caduta dopo 3 km spezza il plotone in due tronconi, con Remco Evenepoel nel primo e gli altri favoritissimi Tadej Pogacar (che corre con il lutto al braccio per ricordare lo sfortunato Cristian Camilo Munoz, suo compagno di squadra proprio alla Doyenne del 2020 ) e Paul Seixas invece nel secondo. Per qualcuno la Red Bull-Bora-Hansgrohe avrebbe dovuto evitare il forcing in un momento del genere, in nome delle norme non scritte di fair play che dividono sempre, ma ciò non accade e così si apre una voragine tra i due drappelli, che si ricongiungono dopo un lungo inseguimento terminato a 95 km dal traguardo: chi resta davvero fuori dai giochi è Tom Pidcock per un guaio meccanico.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Liegi Bastogne Liegi 2026: Pogacar è il sole, Seixas ci prova ma si brucia. L’ordine d’arrivo

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