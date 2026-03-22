Kessié Juventus, contatti tra i bianconeri e l’entourage: la richiesta del centrocampista è chiara ma la sua volontà. Calciomercato Juve, futuro già deciso per Openda? Ecco cosa può succedere in estate, scenario clamoroso Moviola Fiorentina Inter, gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Colombo. Tutti i dettagli Infortunio Mancini, fastidio al polpaccio sinistro per il difensore giallorosso! Salta i playoff con l’Italia? Le ultime Manchester City, trionfo in League Cup: battuto l’Arsenal a Wembley, Guardiola conquista il 40° titolo della sua carriera Tottenham in crisi profonda: sconfitta nello scontro salvezza, 2026 senza vittorie e la panchina di Tudor ora è a rischio Newcastle Sunderland sospesa per cori razzisti: cosa è successo in Premier League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Fiorentina Inter, i top e flop della sfida del Franchi! Esposito brilla, Thuram delude. De Gea scudo! I VOTI

Articoli correlati

Leggi anche: Pagelle Fiorentina Torino 2-2: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A

Le pagelle di Napoli-Fiorentina, i voti: i top e i flop del match del MaradonaIl Napoli torna al Maradona dopo la sconfitta contro il Chelsea e l'eliminazione dalla Champions League.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pagelle Fiorentina Inter

Temi più discussi: Fiorentina-Inter: probabili formazioni e statistiche; Rakow-Fiorentina 1-2, le pagelle della partita di Conference League; Cremonese-Fiorentina 1-4, pagelle e tabellino: Floriani Mussolini da incubo, Audero incerto, Dodò scatenato, Piccoli rinato; Le pagelle della Fiorentina. Ndour re di coppe, Parisi motore instancabile. Comuzzo in difficoltà.

Pagelle LIVE Fiorentina-Inter: voti e giudiziInter ospite della Fiorentina al Franchi per la 30ª giornata di Serie A: sfida delicata per i nerazzurri, tra assenze pesanti e la necessità di rispondere alle rivali. Ecco le pagelle del match. SOMME ... passioneinter.com

PAGELLE e TABELLINO FIORENTINA-INTER 1-1: Thuram imbarazzante, Kean asfalta Akanji. Barella regala il pariPagelle Fiorentina-Inter: voti top e flop del posticipo della 30esima di Serie A da Kean a Thuram e Pio Esposito fino a Barella ... calciomercato.it

L'Inter frena 1-1 contro la Fiorentina, Milan e Napoli rispettivamente a -6 e -7. Lotta scudetto riaperta Le pagelle del match facebook