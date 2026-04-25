Pagelle Verona Lecce | deludono Stulic e Sarr brillano le difese e i portieri I VOTI

Nella partita tra Verona e Lecce, le valutazioni individuali evidenziano prestazioni deludenti per Stulic e Sarr, mentre le difese e i portieri si sono distinti positivamente. I voti assegnati ai giocatori riflettono le loro performance durante il match, disputatosi nella 34ª giornata di campionato. Sono stati analizzati i punti di forza e di debolezza di ciascun protagonista sul campo, con un focus particolare sulle fasi difensive e sulle parate decisive.

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