PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-INTER 0-5 | Dimarco show Muric un disastro totale

Questa sera l’Inter ha dominato il Sassuolo con un secco 5-0. Dimarco ha fatto il suo show, mentre Muric si è reso protagonista di alcune disattenzioni che hanno pesato molto sul risultato. La partita, valida per la 24esima giornata di Serie A, si è rivelata un vero e proprio monologo nerazzurro, che ha lasciato poco spazio a ogni tentativo di reazione dei padroni di casa.

Voti, top e flop del match valevole per la 24esima giornata di Serie A L’Inter annienta il Sassuolo con un netto 5-0. Undicesimo successo in campionato nelle ultime dodici partite per la formazione di Chivu, che in attesa della supersfida con la Juve torna a +9 sul Napoli e allunga a +8 sul Milan. Dimarco show, le pagelle di Sassuolo-Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le Pagelle di Sassuolo-Inter. SASSUOLO FLOP Muric 4 – Un disastro totale. Walukiewicz 5 Idzes 5 Muharemovic 5,5 Doig 5,5 – Dal 71? Garcia s.v. TOP Thorstvedt 6,5 – È l’unico giocatore fisico e di gamba che fa soffrire un po’ l’Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-INTER 0-5: Dimarco show, Muric un disastro totale Approfondimenti su Sassuolo Inter PAGELLE E TABELLINO BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2: Dimarco illude per qualche minuto. Bisseck è un muro, delusione Bellingham L’Inter vince 2-0 in Germania contro il Borussia Dortmund e guadagna tre punti fondamentali nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions. PAGELLE E TABELLINO INTER-ARSENAL 1-3: Acerbi si esalta in Champions, Barella fastidioso. Saka fa impazzire Dimarco Risultato e commenti sulla partita di Champions tra Inter e Arsenal, valida per la settima giornata della fase a gironi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sassuolo Inter Argomenti discussi: Pisa-Sassuolo 1-3, pagelle e tabellino: è tornato il vero Berardi, Aebischer illude, Koné chiude i conti; Berardi prende per mano il Sassuolo: Pisa ko 1-3; L'Inter vola in semifinale, Torino battuto 2-1; Cremonese-Inter 0-2, tabellino e cronaca. Pagelle LIVE di Sassuolo-Inter: voti e giudiziAntonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal ... passioneinter.com Sassuolo-Inter 0-5, risultato finale della partita di Serie A: gol anche di Akanji e Luis Henrique, gli highlightsLa diretta di Sassuolo-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Pagelle CdS - #Dimarco risorsa inesauribile, #Zielinski a suo agio x.com Cremonese - INTER - Le pagelle dell' INTER - Il Muro Nerazzurro - SOMMER 6,5 BISSECK 6 AKANJI 6 BASTONI 6 LUIS HENRIQUE 6 ZIELINSKI 7 FRATTESI 6 SUCIC 6 DIMARCO 6,5 LAUTARO 7 PIO ESPOSITO 6 Subentrati: Diouf s.v. Thuram 5,5 Bonny 5 facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.