PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-INTER 0-5 | Dimarco show Muric un disastro totale

Da calciomercato.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera l’Inter ha dominato il Sassuolo con un secco 5-0. Dimarco ha fatto il suo show, mentre Muric si è reso protagonista di alcune disattenzioni che hanno pesato molto sul risultato. La partita, valida per la 24esima giornata di Serie A, si è rivelata un vero e proprio monologo nerazzurro, che ha lasciato poco spazio a ogni tentativo di reazione dei padroni di casa.

Voti, top e flop del match valevole per la 24esima giornata di Serie A L’Inter annienta il Sassuolo con un netto 5-0. Undicesimo successo in campionato nelle ultime dodici partite per la formazione di Chivu, che in attesa della supersfida con la Juve torna a +9 sul Napoli e allunga a +8 sul Milan. Dimarco show, le pagelle di Sassuolo-Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le Pagelle di Sassuolo-Inter. SASSUOLO FLOP Muric 4 – Un disastro totale. Walukiewicz 5 Idzes 5 Muharemovic 5,5 Doig 5,5 – Dal 71? Garcia s.v. TOP Thorstvedt 6,5 – È l’unico giocatore fisico e di gamba che fa soffrire un po’ l’Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

