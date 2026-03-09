Milan-Inter 1-0 le pagelle | Estupinian 7 decide il derby Rabiot 7 ovunque Barella 5 spento Bonny 5 impalpabile

Il Milan ha battuto l'Inter 1-0 nel derby, con un gol di Estupinian nel primo tempo, che ha deciso la partita. Rabiot ha avuto un ruolo importante a centrocampo, mentre Barella e Bonny sono apparsi meno incisivi. La vittoria permette al Milan di riaccendere le speranze di lotta scudetto, mentre l'Inter ha mostrato alcune difficoltà durante l'incontro.

Il Milan vince 1-0 il derby contro l'Inter e riapre, forse, la lotta scudetto. Decisivo il gol dell'uomo più inaspettato, Estupinian che nel primo tempo sfrutta l'assist di Fofana e buca Sommer con un sinistro violento sul primo palo. I nerazzurri sfiorano il pareggio con Dimarco e nei minuti finali reclamano un rigore per un presunto tocco di mano di Ricci; Doveri non viene richiamato al Var e resta la decisione di campo. L'Inter di Chivu ora è a +7 sul Milan a 10 giornate dalla fine e adesso è tutto riaperto. Settimo derby consecutivo senza vittoria per i nerazzurri, numeri che possono pesare sulla testa della squadra di Chivu.