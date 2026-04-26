PAGELLE e TABELLINO Milan-Juventus 0-0 | Conceicao frizzante buio Pulisic

Nel match di San Siro tra Milan e Juventus, terminato con un punteggio di 0-0, sono stati assegnati i voti ai giocatori coinvolti. Il portoghese ha mostrato spunti interessanti, mentre l’attaccante statunitense ha avuto una prestazione meno incisiva. Durante la partita, il Milan ha colpito un palo con Saelemaekers, mentre il portoghese ha creato alcune occasioni pericolose. La sfida si è conclusa senza reti, lasciando i tifosi in attesa di un risultato più movimentato.

Voti, top e flop del big match di San Siro, valido per la 34° giornata del campionato di Serie A. Legno per Saelemaekers, Conceicao pericoloso Termina a reti bianche l’attesa super sfida del ‘Meazza’ tra Milan e Juventus nel posticipo della 34° giornata del campionato di Serie A. Bremer contrasta Leao (Ansa) – Calciomercato.it Conceicao spaventa con le sue serpentine i rossoneri, mentre Saelemaekers colpisce una traversa nella ripresa. Il portoghese è il migliore della formazione di Spalletti, con il ‘Diavolo’ invece che si affida alla sapienza di Modric. Male Bartesaghi e ancora una volta Pulisic, nella Juve non convince Cambiaso. Pagelle, Top e Flop di Milan-Juve.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Milan-Juventus 0-0: Conceicao frizzante, buio Pulisic Notizie correlate PAGELLE e TABELLINO Atalanta-Juventus 3-0: serataccia Bremer, Ederson è ovunqueVoti, top e flop della sfida della ‘New Balance Arena’ di Bergamo, valevole per i quarti di Coppa Italia Tonfo della Juventus sul campo... PAGELLE e TABELLINO Juventus-Lazio 2-2: Locatelli tradisce, Isaksen imprendibileVoti, top e flop della sfida dell’Allianz Stadium, valevole per la 24° giornata del campionato di Serie A. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Verona-Milan 0-1, pagelle e tabellino: ai rossoneri basta un goal di Rabiot, vittoria col minimo sforzo al Bentegodi; Milan, sofferenza e vittoria: Rabiot stende 1-0 l'Hellas Verona; Al Milan basta Rabiot: Verona piegato 0-1, Champions vicina; Le pagelle di Verona-Milan 0-1: ci pensa Rabiot (7) per il secondo posto. Allegri aggancia il Napoli. PAGELLE e TABELLINO Milan-Juventus 0-0: Conceicao frizzante, buio PulisicMilan-Juve, super sfida della 34° giornata del campionato di Serie A: pagelle, top e flop del match del 'Meazza' ... calciomercato.it Milan-Juventus 0-0, pagelle e tabellino: Saelemaekers fermato dalla traversa, Conceiçao fa ammattire Bartesaghi, Leao si accende a tratti, Pulisic e Boga non lasciano tracceAltro giro a vuoto per Christian Pulisic (5), che continua nel suo digiuno da goal che dura ormai dal 28 dicembre 2025: mai incisivo l'americano, poco partecipe anche lontano dall'area di rigore. Male ... goal.com Serie A. Milan-Juventus 0-0: vince la paura di perdere Inter fermata in rimonta sul 2-2 dal Torino. Granata matematicamente salvi Genoa-Como 0-2. Segui la diretta testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-34-cam - facebook.com facebook Coreografia della Curva Sud contro il caro biglietti per Milan-Juventus. Composta con i cellulari la scritta “€ 139” con riferimento al prezzo del ticket del secondo blu in vendita libera x.com