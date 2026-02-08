La partita tra Juventus e Lazio finisce 2-2 all’Allianz Stadium. La Juventus si fa rimontare nel finale, con Locatelli che sbaglia un’occasione importante e Isaksen che si dimostra imprendibile. I voti e i giudizi dei protagonisti mostrano una sfida combattuta fino all’ultimo minuto, con i biancocelesti che portano a casa un punto prezioso.

Voti, top e flop della sfida dell’Allianz Stadium, valevole per la 24° giornata del campionato di Serie A. Girandola di emozioni: Kalulu salva Spalletti al 96? Kenan Yldiz in azione (Ansa) – Calciomercato.it Voti, Top e Flop di Juve-Lazio: Pedro sempreverde, McKennie dà la scossa. JUVENTUS TOP: McKennie 7 – Macina chilometri, spesso è l’uomo più avanzato della ‘Vecchia Signora’. Detta il passaggio infilandosi tra le maglie della difesa ospite, come in occasione del gol bianconero che riaccende il popolo dell’Allianz Stadium. L’uomo in più di Spalletti. FLOP: Locatelli 4,5 – Come al solito gestisce le operazioni in mediana e dà equilibrio alla squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Juventus-Lazio 2-2: Locatelli tradisce, Isaksen imprendibile

Approfondimenti su Juventus Lazio

Ecco il testo richiesto: Nel match del BluEnergy Stadium, valido per la 20ª giornata di Serie A, Lazio vittoriosa per 1-0 contro il Verona.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Juventus Lazio

Argomenti discussi: Monaco-Juventus 0-0 pagelle e tabellino: Balogun meglio di Openda, Koopmeiners spreca un'altra chance, Yildiz timido; Juventus forza quattro a Parma: doppietta di Bremer, reti di McKennie e David; Super Atalanta, la Juve va al tappeto: 3-0 e Dea in semifinale; Parma-Juventus 1-4 pagelle e tabellino: Bremer monumentale, McKennie il solito tuttofare, Cambiaso resta irriconoscibile.

PAGELLE e TABELLINO Atalanta-Juventus 3-0: serataccia Bremer, Ederson è ovunqueAtalanta-Juventus, match dei quarti di finale della Coppa Italia: voti, top e flop della sfida della 'New Balance Arena' ... calciomercato.it

PAGELLE e TABELLINO Parma-Juventus 1-4: McKennie e Bremer show! Cambiaso, ma che combini?Parma-Juventus, match della 23° giornata del campionato di Serie A: voti, top e flop della sfida del 'Tardini' ... calciomercato.it

Serie A, Juventus-Lazio 0-1 dopo 45’: i bianconeri vogliono consolidare il posto in Champions Sassuolo-Inter 0-5: goleada nerazzurra per allungare in vetta Lecce-Udinese 2-1, Bologna-Parma 0-1. Ieri Genoa-Napoli 2-3 Segui la cronaca testuale su Rainews. facebook

Serie A'da Juventus - Lazio karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com