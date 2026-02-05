PAGELLE e TABELLINO Atalanta-Juventus 3-0 | serataccia Bremer Ederson è ovunque

La Juventus cade 3-0 in casa dell’Atalanta e saluta la Coppa Italia. La squadra di Palladino si dimostra più efficace, sfruttando le ripartenze e mettendo sotto pressione i bianconeri. Bremer e Ederson sono tra i protagonisti della serata, con il primo che commette errori e il secondo che si conferma protagonista in più occasioni. La Juventus non riesce a reagire e lascia strada alla squadra bergamasca, che passa meritatamente il turno.

Voti, top e flop della sfida della 'New Balance Arena' di Bergamo, valevole per i quarti di Coppa Italia Tonfo della Juventus sul campo dell' Atalanta: la squadra di Palladino è letale in ripartenza ed elimina dalla Coppa Italia i bianconeri. La Juve crea ma non sfrutta le occasioni (traversa di Conceicao ), mentre i padroni di casa capitalizzano il rigore concesso nel primo tempo per il fallo di mano di Bremer (in difficoltà oggi) e trasformato con la solita freddezza da Scamacca. Nella ripresa l'undici di Spalletti prova a reagire, ma sbatte contro il muro atalantino.

