Con la cocaina nello sterzo dell' auto la polizia se ne accorge e lo ferma Arrestato un 22enne

Un giovane di 22 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato a Viareggio, dove gli agenti hanno trovato cocaina nello sterzo della sua auto. L’uomo è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. L’operazione si è svolta nella giornata del 16 marzo 2026.

Viareggio, 16 marzo 2026 - Un giovane di 22 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio del 13 marzo a Viareggio nell’ambito di mirati servizi della Squadra Mobile della Questura di Lucca finalizzati alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio provinciale. L’attività è stata avviata a seguito di una segnalazione pervenuta nei giorni precedenti da parte di alcuni cittadini, che avevano riferito di movimenti sospetti di un giovane cittadino marocchino che si aggirava a bordo della propria autovettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Con la cocaina nello sterzo dell'auto, la polizia se ne accorge e lo ferma. Arrestato un 22enne Articoli correlati Fermato in auto con 16 dosi di cocaina: arrestato 22enneL’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 23 dicembre, durante uno dei controlli di routine nel centro città. Trump come Lotito. Si addormenta nello Studio Ovale davanti alle telecamere: la reazione della bambina quando se ne accorge – Il videoSarà l’età che avanza, i mille impegni in agenda o le notti passate a occuparsi delle varie crisi in giro per il mondo, ma Donald Trump appare più... Una raccolta di contenuti su Con la cocaina nello sterzo dell'auto... Temi più discussi: Sedici anni e due etti di droga in tasca: il baby pusher incastrato al Flaminio; Torino: armi e droga in casa, arrestato; Droga portata con il corriere espresso, 25enne arrestato a Sassari; Nello zaino 170 grammi tra cocaina, hashish, marijuana e crack: 40enne arrestato. Valico di Brogeda, entra in Italia con 15 chili di cocaina in un doppiofondo nell’auto: arrestatoL’uomo, un cittadino dominicano residente in Spagna, aveva 14 panetti di droga in un vano nascosto nel retro dei sedili posteriori ... milano.repubblica.it Cocaina nascosta in un doppiofondo dell’auto: arrestato cittadino domenicano al valico di BrogedaUn cittadino dominicano fermato alla frontiera mentre entrava in Italia con oltre 15 chili di droga. La sostanza stupefacente era occultata nel retro dei sedili posteriori del veicolo. laprovinciadivarese.it In giro nella zona della movida con marjuana, cocaina e ketamina pronte pero lo spaccio: arrestato un pusher L’uomo, perquisito dagli agenti di una Volante della Questura, aveva droga e denaro anche nella sua abitazione - facebook.com facebook Arrestato un cittadino domenicano residente in Spagna alla guida di un'automobile con targhe svizzere intestata a un terzo soggetto. x.com