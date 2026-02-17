Treviso-Mestre due daspo per gli ultras veneziani che aggredirono l' autista Mom

Due ultras veneziani sono stati colpiti da un daspo di cinque anni dopo aver aggredito l’autista di un autobus tra Treviso e Mestre. L’aggressione è avvenuta durante un viaggio di routine, e i tifosi hanno colpito l’autista con calci e pugni, causando la sospensione del servizio e il disagio per i passeggeri.

Il provvedimento in seguito agli scontri in occasione del derby del 21 dicembre. I sostenitori arancioneroverdi sanzionati hanno 20 e 17 anni, e per cinque anni non potranno accedere agli stadi Per cinque anni non potranno partecipare alle manifestazioni sportive, sia sul territorio nazionale sia all'estero. Due ultras di 20 e 17 anni, sostenitori del Mestre e residenti nel veneziano, sono stati sanzionati con un daspo della questura di Treviso per aver partecipato ai disordini che sono seguiti al derby Treviso-Mestre del 21 dicembre scorso. Dopo il match, vinto dai biancocelesti, un gruppo di tifosi del Treviso, all'altezza di Porta Santi Quaranta, ha assaltato un bus di Mom che viaggiava con a bordo la tifoseria del Mestre, diretta alla stazione ferroviaria, lanciando contro i finestrini alcune bottiglie di vetro.