Fuga finita | catturato in Liguria il latitante del Sud America

Un uomo di 64 anni, originario della provincia di Savona, è stato catturato ieri dai carabinieri in Liguria. Era latitante dal 2024 e si era rifugiato in Sud America, dove aveva vissuto per diversi anni. La sua fuga si è conclusa con il suo arresto dopo un periodo di assenza dalla giustizia.

Un uomo di 64 anni, originario della provincia di Savona e latitante dal 2024, è stato catturato ieri dai carabinieri dopo un lungo periodo di fuga in Sud America. L’individuo, colpito da una condanna per reati finanziaria emessa dal Tribunale di Savona due anni fa, è rientrato improvvisamente nel territorio ligure, permettendo alle forze dell’ordine di dare esecuzione all’ordine di carcerazione. Il monitoraggio costante ha permesso di individuare il momento del rientro del sessantaquattrenne, portando i militari della stazione locale a coordinarsi con il Nucleo Informativo del comando provinciale. Una volta accertata la presenza dell’uomo nella provincia savonese, le pattuglie hanno agito tempestivamente per arrestarlo, interrompendo così la sua fuga transoceanica iniziata in seguito alla sentenza del tribunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga finita: catturato in Liguria il latitante del Sud America Notizie correlate Leggi anche: Fuga finita: catturato il latitante evaso da due anni Fuga rocambolesca: 4 arresti e un latitante catturatoQuattro uomini sono stati posti agli arresti domiciliari o trasferiti in carcere dopo una rocambolesca inseguimento di tre chilometri tra Monte di...