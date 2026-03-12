Fuga rocambolesca | 4 arresti e un latitante catturato

Quattro uomini coinvolti in un inseguimento lungo tre chilometri tra Monte di Procida e Bacoli sono stati arrestati o trasferiti in carcere. Durante la fuga, i carabinieri hanno fermato un veicolo nero che trasportava attrezzi da scasso. Un latitante è stato catturato nel corso dell’operazione, che ha coinvolto forze dell’ordine e ha portato alla loro identificazione.

Quattro uomini sono stati posti agli arresti domiciliari o trasferiti in carcere dopo una rocambolesca inseguimento di tre chilometri tra Monte di Procida e Bacoli, dove i carabinieri hanno bloccato un veicolo nero contenente arnesi per scasso. L'operazione ha portato alla cattura del 45enne Gennaro Rizzo, latitante da ottobre, insieme a tre giovani già noti alle forze dell'ordine che lo avevano aiutato a sfuggire alla giustizia. La dinamica dell'inseguimento e l'arresto dei latitanti. Nelle ore della mattinata del 12 marzo 2026, i militari impegnati nel servizio di controllo territoriale nella località Cappella di Monte di Procida hanno notato una Fiat 500X nera con quattro occupanti.